Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що офіційно процедура повернення тіл вбитих в колонії в Оленівці вже стартувала.

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Омбудсмен хоче відвідати поранених в Оленівці

Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися,

– сказав Лубінець.