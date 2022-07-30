Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що офіційно процедура повернення тіл вбитих в колонії в Оленівці вже стартувала.
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Омбудсмен хоче відвідати поранених в Оленівці
Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися,
– сказав Лубінець.