російські окупанти здійснили терористичний акт проти полонених в Оленівці. Вони не лише скоїли підле й жахливе масове вбивство, щоб знищити докази воєнних злочинів, а й намагалися переконати весь світ, що все трапилося через "обстріл ЗСУ", який вигадали їхні пропагандисти.

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Масове вбивство полонених в Оленівці – це терористичний акт

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців розповів, що вбивство полонених в Оленівці – це свідомий воєнний злочин.

Він нагадав, що коли героїчні захисники "Азовсталі" погодилися скласти зброю та вийти з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста гарантували їм життя та здоров'я. Тепер вони повинні реагувати, адже росіяни підло та свідомо вбили понад 50 з них.

Має бути чітке юридичне визнання Росії державою – спонсором тероризму. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що українські дипломати проінформували увесь цивілізований світ про те, що сталося насправді, тому їм не вдасться нікого обманути.

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