Близкие защитников Мариуполя напомнили, в каких тяжелых условиях происходила защита города. А 29 июля более 50 украинских героев жестоко убили в колонии в Еленовке.
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Воины выполнили все задачи командования
В течение 85 дней в сверхсложных условиях, без достаточного количества пищи, воды, медикаментов, держали оборону города и оттягивали на себя наиболее боеспособные подразделения российской армии. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме,
- говорится в обращении.
Защитников Мариуполя вывели из "Азовстали" с 16 по 20 мая – при посредничестве Международного комитета Красного Креста и ООН. Именно эти организации, подчеркнули родные, были гарантами жизни и здоровья воинов. Более того, и россия взяла на себя обязательства по сохранению жизни и здоровья украинских защитников.
россия – государство-террорист, – родные защитников Мариуполя
россия – государство-террорист, которое действует вопреки международному гуманитарному праву, игнорирует международные нормы в области прав человека, осуществляет военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа,
– сказали близкие пленных.
Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась с просьбой поддержать Украину и осудить военные преступления государства-агрессора.
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Красный Крест должен иметь немедленный доступ к пленным
В обращении говорится, что МККК, в соответствии со своим мандатом, должен иметь немедленный доступ к военнопленным и выяснить, каково их физическое и психологическое состояние. ООН и Красный Крест должны отреагировать на теракт, который осуществила россия, а также отправить своих представителей в Еленовку.
Теракт россиян в Еленовке: последние новости
- В колонии в Еленовке, где удерживали украинских пленных, погибли около 50 защитников Мариуполя, еще более 70 получили ранения.
- россияне цинично врут, что это якобы ВСУ "обстреляли Еленовку из HIMARS". Никаких доказательств этому, конечно, нет.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что это – не что иное, как теракт. А россия является нарушителем всех Женевских конвенций.
- Эксперты Института изучения войны говорят, что версия россии неправдоподобна, а украинская – что взрыв был внутри барака – похожа на правду.
Узнайте в видео – теракт в Еленовке планировали еще 5 июня: