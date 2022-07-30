Близкие защитников Мариуполя напомнили, в каких тяжелых условиях происходила защита города. А 29 июля более 50 украинских героев жестоко убили в колонии в Еленовке.

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Воины выполнили все задачи командования

В течение 85 дней в сверхсложных условиях, без достаточного количества пищи, воды, медикаментов, держали оборону города и оттягивали на себя наиболее боеспособные подразделения российской армии. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме,

- говорится в обращении.

Защитников Мариуполя вывели из "Азовстали" с 16 по 20 мая – при посредничестве Международного комитета Красного Креста и ООН. Именно эти организации, подчеркнули родные, были гарантами жизни и здоровья воинов. Более того, и россия взяла на себя обязательства по сохранению жизни и здоровья украинских защитников.

россия – государство-террорист, – родные защитников Мариуполя

россия – государство-террорист, которое действует вопреки международному гуманитарному праву, игнорирует международные нормы в области прав человека, осуществляет военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа,

– сказали близкие пленных.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась с просьбой поддержать Украину и осудить военные преступления государства-агрессора.

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Красный Крест должен иметь немедленный доступ к пленным

В обращении говорится, что МККК, в соответствии со своим мандатом, должен иметь немедленный доступ к военнопленным и выяснить, каково их физическое и психологическое состояние. ООН и Красный Крест должны отреагировать на теракт, который осуществила россия, а также отправить своих представителей в Еленовку.

Теракт россиян в Еленовке: последние новости

В колонии в Еленовке, где удерживали украинских пленных, погибли около 50 защитников Мариуполя, еще более 70 получили ранения.

россияне цинично врут, что это якобы ВСУ "обстреляли Еленовку из HIMARS". Никаких доказательств этому, конечно, нет.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что это – не что иное, как теракт. А россия является нарушителем всех Женевских конвенций.

Эксперты Института изучения войны говорят, что версия россии неправдоподобна, а украинская – что взрыв был внутри барака – похожа на правду.

Узнайте в видео – теракт в Еленовке планировали еще 5 июня: