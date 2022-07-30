Об убийстве пленных в Еленовке 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отмечает, что это месть защитникам Мариуполя, уничтожившим огромное количество российских оккупантов.

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Международные институты не могут обеспечить безопасность

Сейчас появляется все больше обзоров от западных экспертных кругов, анализирующих ситуацию, судя по данным в открытом доступе. Скорее всего, отмечает Мусиенко, это была казнь украинских пленников. А впоследствии оккупанты пытались вместо следов и устроили взрыв внутри здания.

Обвинения, что обстрел совершили ВСУ с помощью HIMARS – абсурдны. Украинские военные всегда целятся по военным объектам. С начала полномасштабного вторжения не было никаких свидетельств международных организаций об обстрелах гражданских объектов со стороны ВСУ.

По словам Мусиенко, ведущие государства мира реагируют на это военное преступление россии. Свою реакцию обнародует и ООН. Но к ней много вопросов. Ведь они, как и Международный комитет Красного Креста, давали гарантии сохранения жизни защитникам Мариуполя при добровольной сдаче в плен.

Где были эти "почтенные" институты? Они должны мониторить условия содержания военных. Должны были узнать, почему их перевели в это здание за 2 дня до гибели, – отметил Мусиенко.

Убийство украинских пленных – циничное преступление российских оккупантов. По мнению Мусиенко, так они отомстили защитникам Мариуполя за героическую борьбу.

А Украина должна делать некоторые выводы. Нужно понимать – если договариваемся о чем-нибудь через международные организации, то они, скорее всего, не смогут вообще ничего гарантировать.

Мусиенко об убийстве украинских пленных в Еленовке: смотрите видео

Убийство в Еленовке: главное