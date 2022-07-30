Про вбивство полонених в Оленівці 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголошує, що це помста оборонцям Маріуполя, які знищили величезну кількість російських окупантів.

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Міжнародні інституції неспроможні гарантувати безпеку

Зараз з'являються все більше оглядів від західних експертних кіл, які аналізують ситуацію, судячи з даних у відкритому доступі. Скоріш за все, наголошує Мусієнко, це була страта українських полонених. А згодом окупанти намагалися замести сліди та влаштували вибух всередині будівлі.

Звинувачення, що обстріл вчинили ЗСУ за допомогою HIMARS – абсурдні. Українські військові завжди цілять по військових об'єктах. З початку повномасштабного вторгнення не було жодних свідчень від міжнародних організацій про обстріли цивільних об'єктів з боку ЗСУ.

За словами Мусієнка, провідні держави світу реагують на цей воєнний злочин росії. Свою реакцію має оприлюднити і ООН. Але до неї багато запитань. Адже вони, як і Міжнародний комітет Червоного Хреста, давали гарантії щодо збереження життя захисникам Маріуполя при добровільній здачі в полон.

Де були ці "поважні" інституції? Вони мали моніторити умови утримання військових. Мали дізнатися, чому їх перевели в цю будівлю за 2 дні до загибелі, – зазначив Мусієнко.

Вбивство українських полонених – цинічний злочин російських окупантів. На думку Мусієнка, так вони помстилися оборонцям Маріуполя за героїчну боротьбу.

А Україна має робити певні висновки. Потрібно розуміти – якщо домовляємося про щось через міжнародні організації, то вони, скоріш за все, не зможуть взагалі нічого гарантувати.

Мусієнко про вбивство українських полонених в Оленівці: дивіться відео

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