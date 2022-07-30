Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального марафона отметил, что это преступление совершила российская армия. Теперь мы требуем от международных институтов, в первую очередь ООН и Красного Креста соответствующих действий. Именно они были гарантами, что военные с "Азовстали" будут в безопасности и вернутся домой через процедуру обмена, сообщает 24 канал.

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Если вообще анализировать это учреждение в Еленовке, то там нарушение всех Женевских конвенций. Во-первых, в принципе это учреждение не может быть рассчитано на такое количество людей. Их там было просто тысячи,

– сказал Лубинец.

По его словам, Украина неоднократно поднимала вопрос перед международными организациями, в первую очередь комитетом Красного Креста, чтобы они имели туда доступ. Также, чтобы фиксировали нарушения условий содержания, количество, питание, доступ к питьевой воде, есть ли медицинское обеспечение.

"Самое главное – это близость в 15 километрах примерно к линии соприкосновения. Это продолжается не несколько месяцев, а уже лет, когда там держали пленных из ВСУ. Мы четко понимали, что там наши и не продвигались в этом направлении военными действиями" – заверил омбудсмен.

Возможные причины теракта

По словам Лубинца, российская сторона нарушила все договоренности с международниками, в первую очередь ООН.

До этого поступала информация об издевательствах над украинскими военными в плену.

Мы рассматриваем один из вариантов, почему был теракт в Еленовке – именно из-за того, чтобы скрыть те издевательства, которые там происходили. Это были факты пыток, ненадлежащего содержания наших военных,

– сказал он.

Также может быть еще одна причина. Лубинец рассказал, что на следующей неделе планировался приезд какой-то делегации из москвы. Они должны были проверить, как тратятся деньги. По нашей информации об этом можно предположить, что россияне, которые там находились, могли спланировать и совершить теракт, чтобы скрыть ненадлежащее расходование средств перед своими московскими кураторами.

Убийство украинских пленных в Еленовке

российские оккупанты обстреляли колонию с пленными в Еленовке и пытаются обвинить в этом ВСУ. В Генштабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии в Еленовке и подчеркнули, что это очередные ужасные военные преступления россиян.

В американском Институте изучения войны также заявляли, что видели кадры повреждения колонии в Еленовке. Там отмечают, что они отличаются от тех, которые может нанести система HIMARS. По словам специалистов, визуальные доказательства больше подтверждают, что правду говорит Украина.

Кроме того, все украинские военные, которые находились в плену в СИЗО в Еленовке, были в списке Красного Креста. российские оккупанты не могли их тайно казнить, поэтому придумали другой жестокий вариант.

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