Український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі національного марафону наголосив, що цей злочин здійснила російська армія. Тепер ми вимагаємо від міжнародних інституцій, в першу чергу, ООН та Червоного Хреста відповідних дій. Саме вони були гарантами, що військові з "Азовсталі" будуть в безпеці й повернуться додому через процедуру обміну, інформує 24 канал.

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Якщо взагалі аналізувати цей заклад в Оленівці, то там порушення всіх Женевських конвенцій. По-перше, в принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість людей. Їх там перебували просто тисячі,

– сказав Лубінець.

За його словами, Україна неодноразово піднімала питання перед міжнародними організаціями, в першу чергу комітетом Червоного Хреста, щоб вони мали туди доступ. Також, щоб фіксували порушення умов тримання, кількість, харчування, доступ до питної води, чи є медичне забезпечення.

"Найголовніше – це близькість в 15 кілометрів приблизно до лінії зіткнення. Це триває не кілька місяців, а вже років, коли там тримали полонених з ЗСУ. Ми чітко розуміли, що там наші і не просувались в цьому напрямку військовими діями" – запевнив омбудсмен.

Можливі причини теракту

За словами Лубінця, російська сторона порушила всі домовленості з міжнародниками, в першу чергу ООН.

До цього надходила інформація про знущання з українських військових в полоні.

Ми розглядаємо один з варіантів, чому був теракт в Оленівці – саме через те, щоб приховати ті знущання, які там відбувалися. Це були факти тортур, неналежного утримання наших військових,

– сказав він.

Також може бути ще одна причина. Лубінець розповів, що наступного тижня планувався приїзд якоїсь делегації з москви. Вони повинні були перевірити, як витрачаються гроші. З нашої інформації про це можна припустити, що росіяни, які там перебували, могли спланувати й скоїти теракт, щоб приховати неналежне витрачання коштів перед своїми московськими кураторами.

Вбивство українських полонених в Оленівці

російські окупанти обстріляли колонію з полоненими в Оленівці та намагаються звинуватити у цьому ЗСУ. У Генштабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян.

В американському Інституті вивчення війни також заявляли, що бачили кадри пошкодження колонії в Оленівці. Там зазначають, що вони відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS. За словами фахівців, візуальні докази більше підтверджують, що правду каже Україна.

Крім того, усі українські військові, які перебували у полоні в СІЗО в Оленівці, були у списку Червоного Хреста. російські окупанти не могли їх таємно стратити, то ж придумали інший жорстокий варіант.

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