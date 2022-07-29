На российские обстрелы во временно оккупированной Оленовке отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что теракт справедливо сравнивают с трагедией в Катыни.

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Оленовка – не первый теракт россии

Андрей Ермак назвал прицельный обстрел россиянами колонии, где содержатся военнопленные украинцы, безусловным актом терроризма. Сейчас оккупанты пытаются врать и обвинить в теракте Украину.

Особенно циничная, по словам руководителя ОП, информация от россии, что ни один из работников оккупированной колонии не пострадал.

Вместе с тем, это далеко не первая кровавая провокация российской оккупационной армии с 2014 года. Можно упомянуть хотя бы сбитие самолета MH17, в чем захватчики также обвиняли Украину.

Цель "оленовского теракта" россиян

Глава Офиса Президента отметил, что цель "оленовского теракта" оккупантов, который справедливо сравнивают с Катынью, имеет сразу несколько составляющих.

Что известно о трагедии в Катыни Катынский расстрел – обобщенное название военного преступления, совершенного в начале апреля – конце мая 1940 года. Тогда органы НКВД СССР по секретному приказу руководства массово казнили польских граждан, преимущественно в Катынском лесу, ныне располагающемся вблизи одноименной деревни Смоленской области россии. Установлен расстрел не менее 1 803 человек.

Прежде россия циничным обстрелом колонии в Оленовке хотела бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что страна-агрессор больше всего стремится остановить военную помощь союзников Украине.

Об этой тактике свидетельствует и оперативная работа кремлевских пропагандистов, а также российских ботоферм, которые, в частности в твиттере, ходят выгодные для москвы сообщения.

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Кроме того, по словам Ермака, россия этим терактом пыталась скрыть свидетельства о масштабах совершенных военных преступлений. Такой террор – это попытка сломать и запугать украинцев, впрочем, наш народ уже доказал, что реакция на подобное будет максимально жесткой.

Преступление в Оленовке – это еще одно доказательство того, что россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем. Мы отвечаем на поле боя, а также собираем доказательства военных преступлений для наказания российских преступников,

– подчеркнул Ермак.

К слову, чиновник заверил, что каждый российский военный преступник будет записан в книгу палачей и будет отвечать на скамье подсудимых. Глава ОП подчеркнул, что мир сейчас имеет дело с преступниками, и единственное правильное решение – дать жестокий отпор.

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