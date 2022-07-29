На російський обстріл у тимчасово окупованій Оленівці відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що теракт справедливо порівнюють з трагедією у Катині.

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Оленівка – не перший теракт росії

Андрій Єрмак назвав прицільний обстріл росіянами колонії, де утримуються військовополонені українці, безумовним актом тероризму. Зараз окупанти намагаються брехати й звинуватити у теракті Україну.

Особливо цинічною, за словами керівника ОП, є інформація від росії, що жоден з працівників окупованої колонії не постраждав.

Разом з тим це далеко не перша кривава провокація російської окупаційної армії з 2014 року. Можна згадати хоча б збиття літака MH17, у чому загарбники також звинувачували Україну.

Мета "оленівського теракту" росіян

Очільник Офісу Президента зауважив, що мета "оленівського теракту" окупантів, який справедливо порівнюють з Катинню, має одразу декілька складових.

Що відомо про трагедію у Катині Катинський розстріл – узагальнена назва воєнного злочину, скоєного на початку квітня – кінці травня 1940 року. Тоді органи НКВС СРСР за секретним наказом керівництва масово страчували польських громадян, переважно у Катинському лісі, що нині розташовується поблизу однойменного села смоленської області росії. Встановлено розстріл щонайменше 1 803 людей.

Передусім росія цинічним обстрілом колонії в Оленівці хотіла кинути тінь на ЗСУ та використання західної зброї нашою армією. Не секрет, що країна-агресорка найбільше прагне зупинити військову допомогу союзників України.

Про цю тактику свідчить й оперативна робота кремлівських пропагандистів, а також російських ботоферм, які, зокрема у твітері, ширять вигідні для москви повідомлення.

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Крім того, за словами Єрмака, росія цим терактом намагалась приховати свідчення про масштаби скоєних воєнних злочинів. Такий терор – це спроба зламати й залякати українців, втім наш народ вже довів, що реакція на подібне буде максимально жорсткою.

Злочин в Оленівці – це ще один доказ того, що росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Їхня брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Ми відповідаємо на полі бою, а також збираємо докази воєнних злочинів для покарання російських злочинців,

– підкреслив Єрмак.

До слова, посадовець запевнив, що кожен російський воєнний злочинець буде записаний до книги катів й відповідатиме на лаві підсудних. Очільник ОП наголосив, що світ нині має справу зі злочинцями, і єдине правильне рішення – дати жорстоку відсіч.

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