Відповідну заяву зробив 29 липня Фархан Хак – заступник речника генсека ООН. Він наголосив, що Організація підтримує всі ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста, де заявили про готовність евакуювати постраждалих в Оленівці.

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За яких умов направлять експертів ООН в Оленівку

Представник ООН наголосив, що вони дали обіцянку щодо цього офіційним особам України. Тому це вбивство десятків полонених будуть розслідувати.

Щодо нещодавньої трагедії в Оленівській колонії ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування за згодою сторін,

– сказав Фархан Хак.

Що трапилося в Оленівці

Після трагедії росіяни почали стверджувати, що нібито це Україна завдала удару по місцю, де були полонені. Проте цьому немає жодних доказів, окрім заяв пропагандистів. Водночас уже відомо, що полонених перевели у знищені 29 липня приміщення за два дні до теракту.

Водночас експерти сходяться на думці, що підрив був здійснений зсередини. Про це свідчать зображення, яке самі ж інформаційні ресурси кремля поширюють. Зокрема, до такої думки схиляються й аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу сказав, що все вказує на те, що український полонених стратили. А вибухом хотіли лише приховати сліди злочинів.

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