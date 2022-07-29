Червоний Хрест хоче потрапити в Оленівку, щоб надати допомогу пораненим
Фахівець зі зв'язків з громадськістю та медіа Червоного Хреста Олександр Власенко розповів, що в комітеті знають про трагедію в Оленівці та бачили фотографії звідти.
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Він зазначив, що на момент теракту в Оленівці не було членів Червоного Хреста чи інших незалежних представників, від яких комітет міг би отримати інформацію.
Відповідно в Червоному Хресті вирішили звернутися до проросійських бойовиків у Донецьку, щоб ті якнайшвидше надали їм доступ до колонії в окупованій Оленівці.
Власенко розповів, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, та евакуювати їх, якщо буде можливість.
І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих – 24 канал), яку надалі ми передамо родичам полонених,
– заявив він.
Що відомо про теракт в Оленівці
- російські медіа зранку 29 липня повідомили про "обстріл" колонії в Оленівці, що на Донеччині. росія вирішила перекласти вину на Україну.
- Однак у Генштабі ЗСУ спростували причетність українських військ до "обстрілу". У Генштабі повідомили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які там здійснювала.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що в колонії загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
- Про те, що за теракт відповідальна росія, свідчить розмов, яку вдалося перехопити СБУ. У розмові російський окупант розповідає, що це росія вдарила по колонії. Також проти росії говорить те, що пропагандисти анонсували "обстріл" Оленівки ще 5 червня.
- Українські розвідники інформують, що однією з причин теракту в Оленівці було бажання росіян приховати розкрадання коштів. За даними розвідки, операцією займалася ПВК "Вагнера" без погодження з російським міноборони.
- У патронатній службі захисників Маріуполя повідомляли, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих "своїми каналами". Також у патронатній службі заявляли, що на місце трагедії виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
- Повідомлялося, що кожен із полонених в Оленівці був у списку Червоного Хреста.
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