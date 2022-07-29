Червоний Хрест хоче потрапити в Оленівку, щоб надати допомогу пораненим

Фахівець зі зв'язків з громадськістю та медіа Червоного Хреста Олександр Власенко розповів, що в комітеті знають про трагедію в Оленівці та бачили фотографії звідти.

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Він зазначив, що на момент теракту в Оленівці не було членів Червоного Хреста чи інших незалежних представників, від яких комітет міг би отримати інформацію.

Відповідно в Червоному Хресті вирішили звернутися до проросійських бойовиків у Донецьку, щоб ті якнайшвидше надали їм доступ до колонії в окупованій Оленівці.

Власенко розповів, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, та евакуювати їх, якщо буде можливість.

І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих – 24 канал), яку надалі ми передамо родичам полонених,

– заявив він.

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