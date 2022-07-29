Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росія є країною-терористом. Залужний підкреслив, що це доводять дії окупантів, зокрема й вбивство полонених.

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Україна помститься за всіх

Валерій Залужний наголосив, що Україна неодмінно помститься окупантам за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

росія – держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима,

– наголосив генерал.

Головнокомандувач відзначив, що Україна, на відміну від росії, дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Однак наша країна, за його словами, зробить все можливе і неможливе для того, аби усі винні у злочинах проти захисників, захисниць та мирних громадян були покарані.

"Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", – підсумував генерал.

Вбивство українських полонених в Оленівці: головне

росія з артилерії обстріляла колишню колонію в тимчасово окупованій Оленівці, де утримували українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі".

Окупанти вирішили нахабно збрехати про те, що нібито Україна за допомогою HIMARS атакувала по колонії, однак всі докази чітко доводять провину саме росіян. Зокрема і перехоплені розмови.

У Генеральному штабі ЗСУ відразу спростували причетність до обстрілу колонії. Там заявили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.

За даними Офісу Генпрокурора, 40 українських полонених загинули, ще близько 130 зазнали поранень. Серед жертв атаки є й цивільні, яких росіяни утримували в цій колонії.

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