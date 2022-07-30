У дописі недопосольства мовиться, що бійці командира Дениса Прокопенка заслуговують на принизливу смерть. На такі жорстокі слова вже відреагували в Офісі Президента.

До теми Окупанти фактично зізнались у причетності до вбивства полонених в Оленівці

росія – країна-терорист

Очільник ОП Андрій Єрмак вкотре наголосив, що росія – це країна-терорист.

В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи,

– сказав Єрмак.

При цьому до світу він поставив риторичне запитання, які ще треба докази того, що росія –спонсор тероризму.

Варто зауважити, що росіяни не тільки варвари, але й брехуни та просто майстри постановочних роликів. Адже у дописі їхнє посольство додало відео, на якому подружжя розповідає, що їх нібито обстріляли українці з "Азовсталі". Це цілковита брехня, адже українська армія, на відміну від російської, ніколи не стріляє по мирних людях. Тому нам важче воювати. росіяни ж не дотримуються ніяких принципів та законів війни.

Теракт в Оленівці

29 липня стало відомо, що російські окупанти обстріляли колонію з полоненими в окупованій Оленівці та намагаються звинуватити у цьому ЗСУ. У Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян. Таким чином вони хочуть приховати сліди тортур над полоненими.

Володимир Зеленський запевнив, що загарбникам не вдасться нікого обдурити, звинувативши в усьому ЗСУ. Він сказав, що це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих. Україна винесла інформацію про Оленівку на найвищий рівень.

Серед жертв і постраждалих атаки ворога є оборонці "Азовсталі". Асоціація родин захисників "Азовсталі" вже повідомила, що збирає інформацію про вбитих та потерпілих. Патронатна служба з'ясовує імена загиблих та постраждалих. На місце мав виїхати Червоний Хрест.

Дізнайтесь більше про нові деталі теракту в Оленівці: дивіться відео