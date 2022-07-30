російські кати та ґвалтівники назвали героїв "несправжніми солдатами"

Дипломатична установа нахабно заявила, що бійці полку Дениса Прокопенка "заслуговують на смерть". Таку заяву опублікували у твітері російського посольства в Україні, пише 24 канал.

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Дипустанова назвала військових, які своєю мужністю вразили весь світ, адже багато тижнів протистояли "другій армії світу" "несправжніми солдатами". Можливо, у розумінні держави-агресорки бійці, які до останнього обороняють свою Батьківщину й паралельно допомагають вижити цивільним, і дійсно "несправжні воїни". Адже "справжніми" для кремля є ґвалтівники та вбивці, а також ті, що знущаються з цивільного населення і вбивають задля розваги.

Посольство заявило, що захисників Маріуполя треба повісити, а не розстріляти, бо "вони заслуговують на принизливу смерть". Вражає, що такі заяви поширює не оборонне відомство, а дипломатична установа.

Свою огидну заяву посольство вирішило "прикрасити" російською пропагандою й похизувалася роликом з акторами, які розповідають про злочини оборонців Маріуполя.



Текст обурливої заяви російського посольства / Скриншот 24 каналу

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Закликати до повішення можуть лише дикуни або терористи, – Єрмак

На цинічну заяву посольства відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вкотре закликав визнати росію державою, яка спонсорує тероризм.

росія – це країна-терорист. У 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи,

– наголосив чиновник.

Що цьому передувало

29 липня російське міноборони заявило про загибель 40 українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.

росіяни нахабно збрехали, що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.

Насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії. Серед ймовірних причин такого звірства є бажання приховати сліди знущання з військовополонених.

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