Серед герої "Редіс", "Тавр" і Калина"

Українські військові, які командували обороною Маріуполя та заводу "Азовсталь", стали героями сюжету головного редактора сайту The Brothers Brick Ендрю Бікрафта. Він – розробник конструкторів на військову тематику.

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Серед фігурок впізнавані командири Денис Прокопенко ("Редіс", командир полку захисників Маріуполя), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штабу полку) та Святослав Паламар ("Калина", заступник командира полку).



"Тавр", "Редіс" і "Калина" / Фото з твітера Бікрафта



Lego створив фігурки героїв "Азовсталі" / Фото з твітера Бікрафта

Ендрю Бікрафт у своєму дописі зазначив, що захисники Маріуполя, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, добровольці територіальної оборони та інші захисники "Азовсталі", які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, стримали російську армію та дозволили Україні виграти битву за Київ.



Фігурки героїв "Азовсталі" / Фото з твітера Бікрафта

Що відомо про захисників Маріуполя

російські військові нещадно бомбардували місто Маріуполь, яке українські воїни обороняли близько трьох місяців. Українські сили були у меншості, проте не дозволяли ворогу окупувати Маріуполь. Героїчна оборона міста завадила ворогу пройти вглиб України.

У травні, коли росіяни майже вщент знищили Маріуполь, українські воїни на "Азовсталі" отримали наказ припинити оборону міста та зберегти свої життя. Після цього близько 2500 українців вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.

Міжнародний комітет Червоного Хреста переконує, що комунікує із військовополоненими з маріупольського заводу. Однак родичі захисників скаржилися, що їхні рідні після евакуації з "Азовсталі" не виходять на зв'язок.

Україна 29 червня змогла повернути на батьківщину 144 своїх воїнів. Обмін став одним з найбільших з початку повномасштабного російського вторгнення. Наша країна повернула 95 оборонців "Азовсталі".

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