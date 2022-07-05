Про це заявив речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко. Він пояснив, що інформація про візити до полонених є конфіденційною, а будь-який витік цієї інформації може негативно вплинути на роботу організації.

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Діяльність Червоного Хреста стосовно військовополонених з "Азовсталі"

Власенко підкреслив, що МКЧХ під час виходу українських воїнів з "Азовсталі" зареєстрував всіх тих, хто хотів бути зареєстрованим. При цьому, за його словами, зареєструватися пропонували всім. Посадовець додав, що за сприяння організації було створено Центральне розшукове бюро у Женеві, яке нині вимагає інформацію про затриманих від обох сторін – української та російської.

Відповідно, після цього вже вимагається дозвіл (на відвідування військовополонених – ред. 24 канал). На жаль, я мало що можу додати вам до цього, тому що це – єдина наша діяльність, яка любить тишу,

– зазначив Власенко.

Контроль умов утримання та стану захисників Маріуполя

Речник МКЧХ в Україні зауважив, що організація контролює умови і стан військовополонених у місцях їхнього утримання, проте ця інформація не є публічною та не може поширюватися у засобах масової інформації.

Діалог ведеться. Ми намагаємося, щоб ми мали ці регулярні візити. І щоб ці візити були до всіх, згідно з нашими правилами… Вони передбачають конфіденційний діалог з тими людьми, які там перебувають. Це не обов’язково віч-на-віч. Це може бути десять людей, двадцять, тридцять. Але без присутності представників адміністрації того закладу, де вони є,

– пояснив представник Червоного Хреста.

Дружини військовополонених кажуть про порушення вимог з боку Росії

Дружини українських захисників Маріуполя наголошують, що візити представників Червоного Хреста до військовополонених двічі на тиждень були однією з умов їхнього виходу з маріупольського заводу. При цьому російська сторона, за їхніми словами, не дотримується цих вимог.

Жінки героїв ставлять під сумнів участь Червоного Хреста та перевірку організацією дотримання росіянами міжнародного права:

Виникає питання: чи справді залучений тут Червоний Хрест і чи справді він стежить за дотриманням Женевської конвенції? Ситуація, яка сталася із захисниками "Азовсталі", є нестандартною, ми всі це розуміємо. І ми знаємо, що невирішуваних питань у світі немає. Ми закликаємо Червоний Хрест знайти це нестандартне рішення і врешті-решт потрапити на територію перебування наших бійців,

– наголосила дружина командира полку захисників Маріуполя Катерина Прокопенко.

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