Об этом заявил спикер МККК в Украине Александр Власенко. Он пояснил, что информация о визитах к пленным конфиденциальна, а любая утечка этой информации может негативно повлиять на работу организации.

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Деятельность Красного Креста в отношении военнопленных из "Азовстали"

Власенко подчеркнул, что МККК во время выхода украинских воинов из "Азовстали" зарегистрировал всех тех, кто хотел быть зарегистрирован. При этом, по его словам, зарегистрироваться было предложено всем. Чиновник добавил, что при содействии организации было создано Центральное розыскное бюро в Женеве, ныне требующее информацию о задержанных от обеих сторон – украинской и российской.

Соответственно, после этого уже требуется разрешение (на посещение военнопленных – ред. 24 канал). К сожалению, я мало что могу добавить вам к этому, потому что это единственная наша деятельность, которая любит тишину,

– отметил Власенко.

Контроль условий содержания и состояния защитников Мариуполя

Представитель МККК в Украине отметил, что организация контролирует условия и состояние военнопленных в местах их содержания, однако эта информация не является публичной и не может распространяться в средствах массовой информации.

Диалог ведется. Мы стараемся, чтобы у нас были эти регулярные визиты. И чтобы эти визиты были ко всем, согласно нашим правилам… Они предусматривают конфиденциальный диалог с находящимися там людьми. Это не обязательно лицом к лицу. Это может быть десять человек, двадцать, тридцать. Но без присутствия представителей администрации того заведения, где они есть,

– объяснил представитель Красного Креста.

Жены военнопленных говорят о нарушении требований со стороны России

Жены украинских защитников Мариуполя отмечают, что визиты представителей Красного Креста в военнопленные дважды в неделю были одним из условий их выхода из мариупольского завода. При этом российская сторона, по их словам, не соблюдает эти требования.

Женщины героев подвергают сомнению участие Красного Креста и проверку организацией соблюдения россиянами международного права:

Возникает вопрос: действительно ли здесь привлечен Красный Крест и действительно ли он следит за соблюдением Женевской конвенции? Ситуация, которая произошла с защитниками "Азовстали", нестандартна, мы все это понимаем. И мы знаем, что не разрешаемых вопросов в мире нет. Мы призываем Красный Крест найти это нестандартное решение и в конце концов попасть на территорию пребывания наших бойцов,

– подчеркнула жена командира полка защитников Мариуполя Екатерина Прокопенко.

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