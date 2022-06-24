Об этом 24 канала рассказала сестра защитника Мариуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич. Она также отметила, что с братом нет никакой связи уже больше месяца.

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Я общалась с ним утром 20 мая, когда они последними выходили с территории "Азовстали" и с тех пор у меня нет о нем никакой информации, говорит сестра защитника Мариуполя.

Он мне ни разу не звонил по телефону, поэтому я только знаю, что он где-то на территории России, но о том, в каком он состоянии и его конкретном месте пребывания, мне до сих пор неизвестно,

– отмечает Сандра Кротевич.

"Время от времени родственники других защитников рассказывают, что на 30 секунд или минуту, ребята выходят на связь. Рассказывали о том, где они и в каком состоянии, но, к сожалению, они постоянно под присмотром и то, что хотели бы сказать – нет возможности», – говорит женщина.

Мы писали письма к "Красному Кресту" - не только как родственники, а уже в качестве Ассоциации. Сейчас пытаемся наладить прямой контакт с Женевой , не только с представителями "Красного Креста" в Украине, отметила женщина.

Обратите внимание! Ассоциация семей защитников Мариуполя организует в крупных городах мира акции в поддержку пленных защитников. Очень важно приобщить как можно больше людей, больше информации по ссылке.

Эвакуация защитников "Мариуполя" – важные события и даты

Украина 16 мая приступила к процедуре эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь". Сначала 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Там они обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти гуманитарный коридор в Еленовку.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что из "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Однако точное количество бойцов украинская сторона пока не говорила.

Дальше украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов непременно вернут на подконтрольные Украине территории.

В Генштабе ВСУ отметили, что Мариупольский гарнизон полностью выполнил приказ, поскольку более 80 дней военные перетягивали на себя превосходящие силы противника.

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко подтвердил информацию 24 канала о том, что сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных , вышедших с завода "Азовсталь".

Разговор с сестрой защитника "Азовстали" – детали по бойцам: смотрите видео