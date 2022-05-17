В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Ранее Исполнили приказ для сохранения жизней – защитники Мариуполя обратились к украинцам
Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена.
Операция по спасению продолжается
Маляр добавила: в отношении все еще остающихся на территории "Азовстали" защитников – совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению.
Чиновница подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.
Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя,
– подчеркнула Маляр.
Анна Маляр об операции по эвакуации защитников Азовстали:
Зеленский прокомментировал операцию
Президент Владимир Зеленский отметил, что операцию по спасению защитников Мариуполя начали наши военные и разведчики. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, но требует деликатности и времени.
Зеленский подчеркнул, что украинские герои нужны Украине живыми – это наш принцип.
Что этому предшествовало
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности. В течение 82 дней оттягивали на себя превосходящие силы противника и позволили украинской армии перегруппироваться. Он подчеркнул, что для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа.
- Напомним, российские войска оцепили Мариуполь с 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь".
- Кроме военных, там оказались и гражданские. Однако мирных жителей с завода эвакуировали.
- Наши защитники оказались в критической ситуации. Россияне обстреливали и штурмовали "Азовсталь".
- В бункерах было около 600 раненых. С открытыми ранами они находились в антисанитарных условиях без медикаментов, воды и пищи.
- Родные бойцов просили о процедуре экстракции – чтобы военных при посредничестве третьей стороны вывезли на территорию другого государства.
- Украинские власти заявляли, что пытаются договориться об эвакуации хотя бы тяжелораненых. Отмечали, что процесс переговоров сложен, поэтому просили воздержаться от комментариев до его окончания.
Смотрите вечернее обращение Зеленского: