До медичного закладу у Новоазовську, що на окупованій території, евакуювали 53 важкопоранених. Їм мають надати медичну допомогу. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор доставили в Оленівку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше Виконали наказ задля збереження життів, – захисники Маріуполя звернулись до українців

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Операція з порятунку триває

Маляр додала: щодо оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі" – спільними зусиллями проводять заходи з порятунку.

Чиновниця наголосила, що завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.

Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя,

– наголосила Маляр.

Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців Азовсталі:

Зеленський прокоментував операцію

Президент Володимир Зеленський зазначив, що операцію з порятунку оборонців Маріуполя розпочали наші військові та розвідники. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, але вона потребує делікатності і часу.

Зеленський наголосив, що українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип.

Що цьому передувало

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ, попри всі труднощі. Протягом 82 днів відтягували на себе переважаючі сили противника та дали змогу українській армії перегрупуватися. Він наголосив, що задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу.

Нагадаємо, російські війська оточили Маріуполь з 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь".

Крім військових, там опинились і цивільні. Однак мирних жителів з заводу евакуювали.

Наші захисники опинились у критичній ситуації. Росіяни обстрілювали та штурмували "Азовсталь".

У бункерах були близько 600 поранених. З відкритими ранами вони перебували в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі.

Рідні бійців просили про процедуру екстракції – аби військових при посередництві третьої сторони вивезли на територію іншої держави.

Українська влада заявляла, що намагається домовитися про евакуацію хоча б важкопоранених. Наголошували, що процес перемовин складний, тому просили утриматись від коментарів до його закінчення.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського: