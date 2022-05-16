Наразі немає подробиць, тож чекаємо подальших заяв. Натомість публікуємо заяву захисників Маріуполя прямою мовою.

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"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", – мовиться у зверненні.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко також записав відеозвернення.