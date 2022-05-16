На заводі "Азовсталь", що перебуває у повній блокаді ворога уже понад 2 місяці, українські герої продовжують тримати оборону. Серед руйнувань, постійних обстрілів та суцільного мороку наші захисники знаходять промені світла як в алегоричному, так і в буквальному сенсі.

Важливо Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду, – сестра бійця благає евакуювати їх з Маріуполя

Світло посеред мороку

Потужне фото з "Азовсталі" опублікував керівник пресслужби захисників Маріуполя Орест на своїй сторінці у твітері. Раніше хлопець оприлюднив відео, де він під звуки обстрілів співає пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra.

Незламний український військовий на заводі "Азовсталь" / Фото твітер Kozatsky_D

Ситуація на "Азовсталі": останні новини

Російські окупанти продовжують обстрілювати завод з найрізноманітніших видів озброєння та намагаються взяти його штурмом. Герої з "Азовсталі", їхні рідні, близькі та всі українці закликають світових лідерів, Організацію Об'єднаних Націй та інші міжнародні спільноти вивести захисників Маріуполя з оточеної ворогом території. Ситуація надзвичайно критична, сили противника значно переважають.

15 травня окупанти вчергове завдали ударів по "Азовсталі" із заборонених міжнародними конвенціями видів зброї. Цього разу – запалювальними або фосфорними бомбами.

Зараз Україна намагається домовитись про евакуацію 38 важкопоранених українських бійців. Усі вони – лежачі хворі. Про обмін 500 чи 600 поранених, за словами Ірини Верещук, поки немає перемовин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб вивезти всіх наших людей з Маріуполя. Він зазначив, що йдеться і про тіла загиблих героїв. На жаль, евакуація захисників з "Азовсталі" залежить зокрема й від рішення Росії.

Представник президента Туреччини підтвердив, що його країна готова надати судно й здійснити евакуацію всіх українців із заблокованого маріупольського заводу. План передбачає спершу евакуювати людей до Бердянська, звідки з порту їх морем вивезуть до Стамбулу. Втім Москва не дає згоди на реалізацію такого плану евакуації українців.

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