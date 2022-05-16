Ми, сім'ї незламних воїнів у Маріуполі, просимо про процедуру ЕКСТРАКЦІЇ – можливості виводу всіх заручників з території "Азовсталі" по аналогії з Дюнкерською евакуацією під час Другої світової війни.

Важливо Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"

Я благаю увесь світ, я готова перед кожним стати навколішки, аби мене почули!

Я молю, врятуйте наших бійців, вони 82 дні перебувають в пеклі. У них немає ліків, їжа і вода закінчуються. Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду.

Відчуйте наш біль! Допоможіть створити диво!



Український військовий, захисник Маріуполя / Фото надане редакції