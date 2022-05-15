Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосивши, що висновки щодо того, які саме бомби використали окупанти нададуть відповідні спеціалісти.

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Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2 – 2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо, – зазначив Андрющенко.