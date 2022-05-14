Про це міністерка з питань реінтеграції окупованих територій заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Разом ми їх врятуємо, – Верещук про захисників Маріуполя

Переговори тривають

Верещук пояснила, що мовиться про евакуацію саме важкопоранених військових. Вони лежачі та потребують невідкладної допомоги.

Влада звернулась за допомогою до лідерів країн, особливо до представників ООН та Червоного Хреста, адже забезпечити гуманітарний коридор – це їхній обов'язок. До представників Росії теж звертаються.

Чи не нашкодить публічність процесу

Верещук зазначила, що неможливо замовчувати те, що відбувається на "Азовсталі". Однак з іншої сторони важко втримати рамки домовленостей, якщо публічність тисне на ситуацію. Росія як сторона стає ще більш непоступливою.

Я дуже прошу тих, хто у нас в країні подивляється, як політично використати таку страшну проблему, яка є на "Азовсталі" з нашими захисниками, не робити цього, утриматись,

– наголосила Верещук.

Натомість журналістам міністерка подякувала, оскільки увага світової спільноти зараз дуже потрібна.

Що відбувається на "Азовсталі"

У Маріуполі на заводі "Азовсталь" наші захисники продовжують героїчно тримати оборону. Натомість ворог продовжує штурмувати підприємство – скидає авіабомби, задіює важку артилерію і танки.

Цивільних вдалось евакуювати на початку травня. Вивезли всіх жінок, дітей та старших людей. Однак після цього росіяни прорвались на територію заводу. Йдуть важкі бої.

Ситуація надскладна – у бійців закінчується вода та провізія. На заводі також є близько пів тисячі поранених військових. Там немає ліків, а навкруги – повна антисанітарія.

Рідні захисників Маріуполя вимагають для них екстракції. Це процедура, коли третя країна може стати посередником та посприяти вивезенню бійців на свою територію. Також має бути гарантія, що до закінчення війни вони не братимуть в ній участі.

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