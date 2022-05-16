На заводе "Азовсталь", который находится в полной блокаде врага уже больше 2 месяцев, украинские герои продолжают держать оборону. Среди разрушений, постоянных обстрелов и сплошного мрака наши защитники находят лучи света как в иносказательном, так и в буквальном смысле.

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Свет посреди мрака

Мощное фото из "Азовстали" опубликовал руководитель пресс-службы защитников Мариуполя Орест на своей странице в твиттере. Ранее парень обнародовал видео, где он под звуки обстрелов поет песню "Стефания" группы Kalush Orchestra.

Несокрушимый украинский военный на заводе "Азовсталь" / Фото твиттер Kozatsky_D

Ситуация на "Азовстале": последние новости

Российские оккупанты продолжают обстреливать завод из самых разных видов вооружения и пытаются взять его штурмом. Герои из "Азовстали", их родные, близкие и все украинцы призывают мировых лидеров, Организацию Объединенных Наций и другие международные сообщества вывести защитников Мариуполя из окруженной врагом территории. Ситуация чрезвычайно критична, силы противника значительно превосходят.

15 мая оккупанты в очередной раз нанесли удары по "Азовстали" из запрещенных международными конвенциями видов оружия. На этот раз – зажигательными или фосфорными бомбами.

Сейчас Украина пытается договориться об эвакуации 38 тяжелораненых украинских бойцов. Все они – лежачие больные. Об обмене 500 или 600 раненых, по словам Ирины Верещук, пока нет переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы вывезти всех наших людей из Мариуполя. Он отметил, что речь идет и о телах погибших героев. К сожалению, эвакуация защитников из "Азовстали" зависит, в том числе и от решения России.

Представитель президента Турции подтвердил, что его страна готова предоставить судно и эвакуировать всех украинцев с заблокированного мариупольского завода. План предполагает сначала эвакуировать людей в Бердянск, откуда из порта их морем вывезут в Стамбул. Впрочем, Москва не дает согласия на реализацию такого плана эвакуации украинцев.

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