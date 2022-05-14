Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин 14 мая официально подтвердил, что его страна готова предоставить судно для того, чтобы вывезти с мариупольского завода наших защитников и защитниц. Он отметил, что лично обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским еще две недели назад, и оно остается на "потолке переговоров", однако Москва не дает согласия на осуществление такого плана эвакуации.

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План Турции по эвакуации защитников "Азовстали"

По словам Калина, план предусматривает, что украинские защитники и защитницы будут эвакуированы из "Азовстали" по суше в порт Бердянска, который, как и Мариуполь, расположен на Азовском море. После этого турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

Если это удастся сделать так, мы будем очень рады помочь. Мы готовы. Фактически, наше судно готово отправиться и доставить раненых и остальных в Турцию,

– заявил спикер Эрдогана.

Турецкий чиновник добавил, что вывоз украинских военных через Бердянск морем был одним из ряда предложений по прекращению огня и осуществлению эвакуации. "Это все еще возможно. Я верю, что это может произойти", – подчеркнул Калин.

К слову, спикер президента Турции заверил, что судно пока дислоцируется в Стамбуле и готово отправиться на эвакуационную миссию, впрочем, ожидается окончательное решение со стороны России и Украины .

Эвакуация украинских военных из "Азовстали": последние новости

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что украинские власти плотно работают над возможностью вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали". Переговоры по этому вопросу продолжаются.

вывезти тяжелораненых бойцов Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал Израиль помочь спасти украинских защитников из Мариуполя.

призвал Израиль Депутаты Мариупольского городского совета также обнародовали официальное обращение в Министерство иностранных дел с призывом применить все возможные международные инструменты, чтобы эвакуировать украинских воинов из Мариуполя.

официальное обращение Впоследствии Ирина Верещук встретилась с родственниками защитников "Азовстали". Она заверила, что общими силами их удастся спасти .