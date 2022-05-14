Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин 14 мая официально подтвердил, что его страна готова предоставить судно для того, чтобы вывезти с мариупольского завода наших защитников и защитниц. Он отметил, что лично обсуждал это предложение с Владимиром Зеленским еще две недели назад, и оно остается на "потолке переговоров", однако Москва не дает согласия на осуществление такого плана эвакуации.
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План Турции по эвакуации защитников "Азовстали"
По словам Калина, план предусматривает, что украинские защитники и защитницы будут эвакуированы из "Азовстали" по суше в порт Бердянска, который, как и Мариуполь, расположен на Азовском море. После этого турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.
Если это удастся сделать так, мы будем очень рады помочь. Мы готовы. Фактически, наше судно готово отправиться и доставить раненых и остальных в Турцию,
– заявил спикер Эрдогана.
Турецкий чиновник добавил, что вывоз украинских военных через Бердянск морем был одним из ряда предложений по прекращению огня и осуществлению эвакуации. "Это все еще возможно. Я верю, что это может произойти", – подчеркнул Калин.
К слову, спикер президента Турции заверил, что судно пока дислоцируется в Стамбуле и готово отправиться на эвакуационную миссию, впрочем, ожидается окончательное решение со стороны России и Украины.
Эвакуация украинских военных из "Азовстали": последние новости
- Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что украинские власти плотно работают над возможностью вывезти тяжелораненых бойцов из "Азовстали". Переговоры по этому вопросу продолжаются.
- Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал Израиль помочь спасти украинских защитников из Мариуполя.
- Депутаты Мариупольского городского совета также обнародовали официальное обращение в Министерство иностранных дел с призывом применить все возможные международные инструменты, чтобы эвакуировать украинских воинов из Мариуполя.
- Впоследствии Ирина Верещук встретилась с родственниками защитников "Азовстали". Она заверила, что общими силами их удастся спасти.