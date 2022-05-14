Среди них есть тяжело раненые. Сами защитники, и не только они, просят у всего мира помощи в эвакуации, проведении процедуры экстракшн. Выказал поддержку им и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Главное Родные защитников Мариуполя обратились к лидеру КНР и потери оккупантов: основное за 80 день войны

Главный раввин Украины попросил Израиль помочь спасти защитников Мариуполя

Так, он обратился к Кнессету Израиля с просьбой спасти украинских защитников Мариуполя, осажденных оккупантами на территории "Азовстали".

Я обратился через моего друга, сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина, Михаэля Малкиэля к руководству Израиля с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя из Азовстали!

– написал он.



Обращение главного раввина Украины к руководству Израиля / Фото из фейсбука Моше Реувена Асмана

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