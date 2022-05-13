Об этом в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала сообщил Святослав Паламарь с позывным "Калина". По его словам, по предприятию всю ночь работала вражеская авиация и артиллерия.

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Орки все время пытаются прорваться внутрь, но наши бойцы сопротивляются. На территории завода проходят локальные бои, ребята выбивают. Враг понес потери,

– рассказал заместитель командира защитников Мариуполя.

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