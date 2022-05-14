Родичі захисників Маріуполя наголосили, що воїни, які перебувають на "Азовсталі" усвідомлюють, що у випадку проведення процедури, вони більше не зможуть повернутися до бойових дій. Про це родичі наших воїнів заявили під час пресконференції.

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Найкращий варіант для екстракції – Туреччина

Батько захисника Артема Вишняка, який зараз перебуває на "Азовсталі", наголосив, що Туреччина залишається найкращим варіантом для екстракції наших військових. Зокрема й через географічні причини, адже з Маріуполя наших воїнів можна евакуювати морем.

Всі, хто там (на "Азовсталі" – 24 канал) перебуває, вони бачать лише єдиний вихід. І це екстракція

– наголосив батька захисника.

Дружина прикордонника з "Азовсталі" зазначила, що наші захисники неодноразово зверталися до світу з проханням допомогти саме з процедурою екстракції.

Рідні звертаються за посередництвом у перемовинах про екстракцію до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Дружина прикордонника наголосила, що процедура може бути вигідною для всіх сторін:

родичі зможуть повернути живими своїх синів, доньок, чоловіків, дружин;

Путін зможе зберегти залишки своєї репутації;

Китай увійде в історію, як країна, яка врятувала людей та демократію.

Екстракція військових з "Азовсталі": головне

Після евакуації цивільних з "Азовсталі" у Маріуполі, українська влада веде переговори про евакуацію з території заводу поранених бійців та медиків. За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, таких на заводі 60 осіб.

Для українських воїнів, які перебувають зараз на заводі, пропонують процедуру екстракції. В Україна навіть створили петицію до ООН та генсека Антоніу Гутерреша з проханням про застосування цієї процедури для захисників Маріуполя.

Ця процедура передбачає вивезення третьою державою військових на свою територію. До завершення бойових дій вони не можуть повертатися на фронт.

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