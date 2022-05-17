16 мая с комбината "Азовсталь" начали вывозить тяжелораненых украинских военнослужащих. Они сейчас находятся в медицинском учреждении на оккупированной территории. Министр Ирина Верещук подчеркнула, что операция по спасению все еще продолжается, и наших бойцов непременно вернут домой.

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Сейчас важно стабилизировать состояние бойцов

Ирина Верещук подчеркнула, что с металлургического комбината эвакуировали 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо,

– добавила Верещук.

Эвакуация военнослужащих из "Азовстали": что известно

В понедельник 16 мая началась процедура эвакуации тяжелораненых украинских военных. Их вывозили с металлургического комбината "Азовсталь". Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о 53 защитниках Мариуполя. Всех их отправили в больницу в Новоазовске, что на оккупированной территории. Нашим бойцам там окажут медицинскую помощь перед обменом.

Во время своего ночного видеообращения Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине проводят операцию по спасению. Президент отметил, что нашему государству герои необходимы живыми. Кроме того, он добавил, что военнослужащие на протяжении 82 дней выполняли задачу, поставленную перед ними.

Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице подобное сообщение. В нем подчеркнули, что перед гарнизоном "Мариуполь" поставили задачу сдерживать врага, и с ним бойцы справились. Теперь же высшее командование отдало новый приказ. Согласно им, необходимо сохранить жизнь защитников Мариуполя, которых ежедневно обстреливали российские захватчики.

Кроме того, известно о вывозе еще 211 защитников Мариуполя. С "Азовстали" их отправили через гуманитарный коридор до Оленевки. Анна Маляр подчеркнула, что позже наших бойцов должны обменять на российских военнопленных.

Отметим, что на территории "Азовстали" все еще остаются наши военные. В то же время власти Украины не прекращают ни на мгновение свою работу по их спасению. Абсолютно каждый, кто сейчас защищает наше государство, чрезвычайно важен и за каждого будут бороться до последнего.

Эвакуацию из самого Мариуполя в очередной раз осложнили

Тем временем жителям Мариуполя в очередной раз усложнили выезд из города. Для этого необходимо иметь специальный пропуск. Выдают его только по одному адресу. Поэтому, как отметил советник мэра Петр Андрющенко, ежедневно образуются очереди из тысяч автомобилей, чтобы покинуть оккупированный россиянами город.

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