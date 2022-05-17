16 травня в з комбінату "Азовсталь" почали вивозити важкопоранених українських військовослужбовців. Вони зараз перебувають у медичному закладі на окупованій території. Міністерка Ірина Верещук наголосила, що операція з порятунку все ще триває, і наших бійців неодмінно повернуть додому.

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Зараз важливо стабілізувати стан бійців

Ірина Верещук підкреслила, що з металургійного комбінату евакуювали 52 важкопоранених українських військовослужбовців.

Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре,

– додала Верещук.

Евакуація військовослужбовців з "Азовсталі": що відомо

У понеділок 16 травня розпочалася процедура евакуації важкопоранених українських військових. Їх вивозили з металургійного комбінату "Азовсталь". Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про 53 захисників Маріуполя. Усіх їх відправили до лікарні в Новоазовську, що на окупованій території. Нашим бійцям там нададуть медичну допомогу перед обміном.

Під час свого нічного відеозвернення Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні проводять операцію з порятунку. Президент зазначив, що нашій державі необхідні герої живими. Крім того, він додав, що військовослужбовці упродовж 82 днів виконували завдання, поставлене перед ними.

Генштаб ЗСУ опублікував на своїй сторінці подібне повідомлення. У ньому підкреслили, що перед гарнізоном "Маріуполь" поставили завдання стримувати ворога, і з ним бійці впоралися. Тепер же вище командування віддало новий наказ. Згідно з ним, необхідно зберегти життя захисників Маріуполя, котрих щоденно обстрілювали російські загарбники.

Крім того, відомо про вивезення ще 211 захисників Маріуполя. З "Азовсталі" їх відправили через гуманітарний коридор до Оленівки. Ганна Маляр підкреслила, що пізніше наших бійців повинні обміняти на російських військовополонених.

Зазначимо, що на території "Азовсталі" все ще залишаються наші військові. Водночас влада України не припиняє ані на мить свою роботу з їхнього порятунку. Абсолютно кожен, хто зараз боронить нашу державу, надзвичайно важливий і за кожного боротимуться до останнього.

Евакуацію з самого Маріуполя вкотре ускладнили

Тим часом мешканцям Маріуполя вкотре ускладнили виїзд з міста. Для цього тепер необхідно мати спеціальну перепустку. Видають її лише за однією адресою. Тож, як зазначив радник мера Петро Андрющенко, щоденно утворюються черги з тисяч автомобілів, щоб покинути окуповане росіянами місто.

Варте уваги – Ганна Маляр розповіла про операцію з порятунку захисників Маріуполя: дивіться відео