Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що окупанти у місті посилили контррозвідувальні заходи.

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Виїхати з Маріуполя можна лише за наявності перепустки

Тож тепер ті, хто планують покинути Маріуполь, повинні мати з собою перепустку. Вона й дозволяє виїхати за межі міста. А найскладніше те, що отримати відповідний документ можна лише в одному місці.

Видають перепустки для виїзду з Маріуполя за адресою вулиця Трамвайна, 10.



Виїхати з Маріуполя можна лише за наявності перепустки / Скриншот карти

Петро Андрющенко додав, що щодня утворюється черга до 5 тисяч автомобілів. І вона, ясна річ, рухається надзвичайно повільно. А сама видача перепусток спрямована на те, щоб мешканці якщо й мали можливість вибратися, то змушені були очікувати ще довше.

Містяни намагаються вирватись будь-якими шляхами, але створені росіянами умови все більше та суворіше блокують усі процеси,

– підкреслює Андрющенко.

З "Азовсталі" почали евакуацію поранених військовослужбовців

16 травня розпочалася процедура вивезення важкопоранених українських військовослужбовців з комбінату "Азовсталь". Уже відомо, що 53 бійців завезли до медичного закладу у Новоазовську, який перебуває під російською окупацією. Там їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Володимир Зеленський розповів про початок операції порятунку оборонців Маріуполя. Про це він повідомив у своєму нічному зверненні. Президент підкреслив, що Україні герої потрібні живими, і що вони протягом 82 днів мужньо виконували свої обов'язки.

У Генштабі ЗСУ з'явилося схоже повідомлення. Там наголосили на тому, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, яке перед ним поставили. Тепер же вище командування наказало зберегти життя військовослужбовцям, яким вдалося вижити попри щоденні атаки окупантів.

Зауважимо, що ще 211 захисників Маріуполя вдалося евакуювати з "Азовсталі" через гуманітарний коридор. Їх вивезли до Оленівки. Пізніше їх мають обміняти на російських військовополонених, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас варто розуміти, що на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові. В Україні вже працюють над їхнім порятунком, адже для нашої держави безсумнівно важливий кожен.

Важливо! У Генштабі зазначили, що захисники Маріуполя виконали надзвичайно складне, але потрібне для України завдання. Вони упродовж 82 днів не дозволили Росії на інші напрямки перекинути близько 20 тисяч своїх військових.

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