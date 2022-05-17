Генштаб про українських військових, які залишилися на "Азовсталі"
Так, 53 важкопоранених військовослужбовці вдалося евакуювати з "Азовсталі", й доставити до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників були евакуйовані до Оленівки – їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Головне Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата, – Зеленський звернувся до українців
У відомстві підкреслили, що заходи з порятунку українських оборонців, які досі залишаються на території "Азовсталі", тривають.
Крім того, у Генштабі додали, що завдання командирів підрозділів, які перебувають на металургійному заводі, – зберегти життя особового складу оборонців Маріуполя. Вище військове командування віддало такий наказ.
Маляр запевнила, що операція з порятунку триває
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, спільними зусиллями різних відомств проводяться заходи з порятунку оборонців, які досі залишаються на території "Азовсталі".
На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя,
– підсумувала Маляр.
Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців Азовсталі:
Зеленський прокоментував операцію
Президент Володимир Зеленський зазначив, що операцію з порятунку оборонців Маріуполя розпочали наші військові та розвідники. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, але вона потребує делікатності і часу.
Зеленський наголосив, що українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип.