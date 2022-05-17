24 канал зібрав основні події 83-го дня війни в Україні. Більше – читайте далі.

Зауважте Обстріли Одеси та Миколаєва і ворожа ДРГ на кордоні Сумщини: основне за 82 день війни

01:50 Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що на Львівщині працювала ППО.

Посадовець пояснив, що Росія знову обстріляла об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.

Додав, що більше інформації повідомить зранку та закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

01:32 Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Він подякував тим, хто береже наше небо, а також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Окрім того, пообіцяв повідомити про наслідки атаки російських ворогів вранці 17 травня.

00:47 У Львові під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів. Андрій Садовий підтвердив цю інформацію та закликав людей перебувати в укриттях.

00:25 У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" поставлене бойове завдання виконав.

Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.

00:17 Володимир Зеленський в ніч проти 17 березня оприлюднив звернення до українців. Основні тези президента:

операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності, і часу;

нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності, і часу; основною мішенню для російських окупантів досі є Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу;

влада працює над узгодженням ЄС 6 пакету санкцій проти Росії;

нагородив 201 військовослужбовця Збройних Сил України;

звання Герой України присвоїв старшому лейтенанту Кирилу Агасиєву – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади, а також посмертно підполковнику В'ячеславу Єрку – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації.

Звернення Зеленського за 17 травня: дивіться відео

00:11 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вчора, 16 травня, розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Зокрема:

до медичного закладу у Новоазовську, що на окупованій території, евакуювали 53 важкопоранених. Їм мають надати медичну допомогу;

ще 211 людей через гуманітарний коридор доставили в Оленівку.

Згодом їх обміняють та повернуть додому. Щодо оборонців, які досі на "Азовсталі", то влада спільними зусиллями проводить заходи з їх порятунку.

Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя,

– наголосила Маляр.

Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців Азовсталі: дивіться відео

Ганна Маляр пояснила, що завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.