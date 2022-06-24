Про це 24 каналу розповіла сестра оборонця Маріуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич. Вона також зазначила, що із братом немає жодного зв'язку вже понад місяць.

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Я спілкувалась із ним вранці 20 травня, тоді коли вони останніми виходили із території "Азовсталі" і з того часу у мене немає про нього жодної інформації, говорить сестра оборонця Маріуполя.

Він мені жодного разу не телефонував, тому я лише знаю, що він десь на території Росії, але про те, в якому він стані та його конкретне місце перебування, мені досі невідоме,

– зазначає Сандра Кротевич.

"Час від часу, родичі інших захисників розповідають, що на 30 секунд чи хвилину, хлопці виходять на зв'язок. Розповідали про те, де вони і в якому стані, але, на жаль, вони постійно під наглядом і те, що хотіли б сказати – нема можливості", – говорить жінка.

Ми писали листи до "Червоного Хреста" – не лише, як родичі, а вже у якості Асоціації. Зараз намагаємось налагодити прямий контакт із Женевою, не тільки з представниками "Червоного Хреста" в Україні, зазначила жінка.

Зверніть увагу! Асоціація родин захисників Маріуполя організовує у великих містах світу акції на підтримку полонених захисників. Дуже важливо долучити якомога більше людей, більше інформації за посиланням.

Евакуація оборонців "Маріуполя" – важливі події та дати

Україна 16 травня розпочала процедуру евакуації українських військових із заводу "Азовсталь". Спочатку 53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ. Там їм зобов'язані надати медичну допомогу. Ще 211 українських захисників вдалося вивезти гуманітарний коридор до Оленівки.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Однак про точну кількість бійців українська сторона поки не говорила.

Далі українських бійців повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що воїнів неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Маріупольський гарнізон повністю виконав наказ, оскільки понад 80 днів військові перетягували на себе переважаючі сили противника.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко підтвердив інформацію 24 каналу про те, що співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом 18 – 19 травня відвідали частину українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь".

Розмова із сестрою захисника "Азовсталі" – деталі щодо бійців: дивіться відео