Визит проходил на оккупированных территориях. Эту информацию 24 каналу подтвердил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

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Красный Крест проверил, в каких условиях содержатся военные. МККК фиксирует это, ведь если условия содержания будут ненадлежащими, организация вправе потребовать улучшить их.

Регистрация военных

Делегация регистрировала всех желающих украинских защитников. К слову, процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными. Там указывают имя, дату рождения и родственника.

Благодаря этой информации, Красный Крест помогает бойцам поддерживать связь со своими семьями. Во время визита сотрудники собрали у военных сообщения для их родственников. Украинские защитники в записках передали родным информацию о себе.

Согласно Женевской конвенции 1949 года представители Красного Креста должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.