Среди героев "Рэдис", "Тавр" и "Калина"
Украинские военные, командовавшие обороной Мариуполя и завода "Азовсталь", стали героями сюжета главного редактора сайта The Brothers Brick Эндрю Бикрафта. Он – разработчик конструкторов на военную тематику.
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Среди фигурок узнаваемы командиры Денис Прокопенко ("Редис", командир полка защитников Мариуполя), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штаба полка) и Святослав Паламарь ("Калина", заместитель командира полка).
"Тавр", "Редис" и "Калина" / Фото с твиттера Бикрафта
Lego создал фигурки героев "Азовстали" / Фото с твиттера Бикрафта
Эндрю Бикрафт в своем сообщении отметил, что защитники Мариуполя, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, добровольцы территориальной обороны и другие защитники "Азовстали", продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, удержали российскую армию и позволили Украине выиграть битву за Киев.
Фигурки героев "Азовстали" / Фото из твиттера Бикрафта
Что известно о защитниках Мариуполя
- российские военные беспощадно бомбили город Мариуполь, который украинские воины обороняли около трех месяцев. Украинские силы были в меньшинстве, однако не разрешали врагу оккупировать Мариуполь. Героическая оборона города помешала врагу пройти в глубь Украины.
- В мае, когда россияне почти полностью уничтожили Мариуполь, украинские воины на "Азовстали" получили приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни. После этого около 2500 украинцев вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.
- Международный комитет Красного Креста утверждает, что коммуницирует с военнопленными с мариупольского завода. Однако родственники защитников жаловались, что их родные после эвакуации из "Азовстали" не выходят на связь.
- Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воина. Обмен стал одним из самых крупных с начала полномасштабного российского вторжения. Наша страна вернула 95 защитников "Азовстали".
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