Среди героев "Рэдис", "Тавр" и "Калина"

Украинские военные, командовавшие обороной Мариуполя и завода "Азовсталь", стали героями сюжета главного редактора сайта The Brothers Brick Эндрю Бикрафта. Он – разработчик конструкторов на военную тематику.

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Среди фигурок узнаваемы командиры Денис Прокопенко ("Редис", командир полка защитников Мариуполя), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штаба полка) и Святослав Паламарь ("Калина", заместитель командира полка).



"Тавр", "Редис" и "Калина" / Фото с твиттера Бикрафта



Lego создал фигурки героев "Азовстали" / Фото с твиттера Бикрафта

Эндрю Бикрафт в своем сообщении отметил, что защитники Мариуполя, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, добровольцы территориальной обороны и другие защитники "Азовстали", продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, удержали российскую армию и позволили Украине выиграть битву за Киев.



Фигурки героев "Азовстали" / Фото из твиттера Бикрафта

Что известно о защитниках Мариуполя

российские военные беспощадно бомбили город Мариуполь, который украинские воины обороняли около трех месяцев. Украинские силы были в меньшинстве, однако не разрешали врагу оккупировать Мариуполь. Героическая оборона города помешала врагу пройти в глубь Украины.

В мае, когда россияне почти полностью уничтожили Мариуполь, украинские воины на "Азовстали" получили приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни. После этого около 2500 украинцев вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.

Международный комитет Красного Креста утверждает, что коммуницирует с военнопленными с мариупольского завода. Однако родственники защитников жаловались, что их родные после эвакуации из "Азовстали" не выходят на связь.

Украина 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воина. Обмен стал одним из самых крупных с начала полномасштабного российского вторжения. Наша страна вернула 95 защитников "Азовстали".

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