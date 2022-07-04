Нещодавно Україна повернула додому одразу 144 військових. 95 з них – оборонці "Азовсталі". Асоціація родин захисників "Азовсталі" була присутня на цьому обміні.

Усі захисники мають важкі поранення

Усі захисники Азовсталі мають складні поранення. Деякі вже не зможуть міцно обняти свою кохану, бо в них немає рук, або ж бігати з дітьми на випередки, бо в них немає ніг. Деякі не побачать мирне небо після перемоги, бо віддали свої очі, захищаючи нас. Зараз вони потребують невідкладної медичної допомоги. Зараз усіх героїв відправили до госпіталів.

Це потрібно бачити, потрібно відчувати. Всі хлопці дуже схудлі і мають хворобливий вигляд. Але все одно відчувається радість від повернення додому,

– сказала Тетяна Харько.

При цьому вона утрималась від коментарів на питання, яке турбує усіх – чи катували в полоні оборонців "Азовсталі". Сестра воїна наголосила, що наразі пріоритетом є безпека бійців, які все ще перебувають у полоні.