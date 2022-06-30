Про це 24 каналу розповів екскомандир одного з добровольчих полків України, офіцер ССО Максим Жорін. За його словами, ситуація з обміном йшла важко.

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Він пояснив, що весь час вони спілкувалися з Головним управлінням розвідкою, щоб повернути полонених військових в Україну.

Декілька разів операція зривалася, але нам таки вдалося і 144 захисника повернулися додому. Більшість з них перебуває у лікарнях Запоріжжя,

– зазначив Максим Жорін.

За його словами, майже всі українські військові перебувають у стабільному середньому стані. Проте є декілька і важкопоранених, в них багато опіків.

"Їх довелося одразу відправляти в профільні лікарні. Але вони вже в руках українських медиків, і я впевнений, що тут вони набагато швидше одужають", – сказав командир полку “Азов”.

Максим Жорін заявив, що українська сторона весь цей час активно працювала, щоб повернути полонених військових.

Це лише початок і другий етап (перший був, коли повертали тіла загиблих), попереду ще багато роботи і більш складні етапи. Найважче буде повернути командирів ЗСУ, бо ці люди мають велику ціну для росіян,

– пояснив він.

Але, на його думку, треба набратися терпіння, бо це буде непросто.

Командир "Азову" зазначив, що на повернення українських героїв впливають різні фактори, зокрема і ситуація на фронті.

"Знищуючи ворогів та звільняючи окуповані території, ми знаходимо для себе сильні позиції в перемовинах для повернення наших військових", – додав він.

Жорін також сказав, що цей обмін означає багато, зокрема і для тих захисників, які досі в полоні, вони розуміють, що про них не забувають.

Дивіться повний коментар Максима Жоріна про обмін полоненими: відео



Що відомо про обмін військових: коротко

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Нацгвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають ще понад 2 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь".

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