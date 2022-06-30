Об этом 24 каналу рассказал экс-командир одного из добровольческих полков Украины, офицер ССО Максим Жорин. По его словам, ситуация с обменом шла тяжело.

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Он объяснил, что все время они общались с Главным управлением разведки, чтобы вернуть пленных военных в Украину.

Несколько раз операция срывалась, но нам удалось и 144 защитника вернулись домой. Большинство из них находятся в больницах Запорожья,

– отметил Максим Жорин.

По его словам, почти все украинские военные находятся в стабильном среднем положении. Однако есть несколько и тяжелораненых, у них много ожогов.

"Их пришлось сразу отправлять в профильные больницы. Но они уже в руках украинских медиков, и я уверен, что здесь они гораздо быстрее поправятся", – сказал командир полка "Азов".

Максим Жорин заявил, что украинская сторона все это время активно работала, чтобы вернуть пленных военных.

Это только начало и второй этап (первый был, когда возвращали тела погибших), впереди еще много работы и более сложные этапы. Труднее всего будет вернуть командиров ВСУ, потому что эти люди имеют большую цену для россиян,

– объяснил он.

Но, по его мнению, нужно набраться терпения, потому что это будет непросто.

Командир "Азова" отметил, что на возвращение украинских героев влияют разные факторы, в том числе и ситуация на фронте.

"Уничтожая врагов и освобождая оккупированные территории, мы находим для себя сильные позиции в переговорах по возвращению наших военных", – добавил он.

Жорин также сказал, что этот обмен означает много, в том числе и тех защитников, которые до сих пор в плену, они понимают, что о них не забывают.

Смотрите полный комментарий Максима Жорина об обмене пленными: видео



Что известно об обмене военных: коротко

Из всех освобожденных из плена военных 95 защитников "Азовстали , в том числе 43 бойца знаменитого полка, который защищал Мариуполь с 2014 года. В общем удалось освободить:

59 бойцов Нацгвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальной полиции.

Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся еще более 2 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь".

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