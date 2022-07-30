российские палачи и насильники назвали героев "ложными солдатами"
Дипломатическое учреждение нагло заявило, что бойцы полка Дениса Прокопенко "заслуживают смерти". Такое заявление опубликовали в твиттере российского посольства в Украине, пишет 24 канал.
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Дипучреждение назвало военных, которые своим мужеством поразили весь мир, ведь многие недели противостояли "второй армии мира" "ненастоящими солдатами". Возможно, в понимании государства-агрессора бойцы, которые до последнего обороняют свою Родину и параллельно помогают выжить гражданским, и действительно "ложные воины". Ведь "настоящими" для кремля являются насильники и убийцы, а также издевающиеся над гражданским населением и убивающие ради развлечения.
Посольство заявило, что защитников Мариуполя нужно повесить, а не расстрелять, потому что "они заслуживают унизительной смерти". Впечатляет, что такие заявления распространяет не оборонное ведомство, а дипломатическое учреждение.
Свое отвратительное заявление посольство решило "украсить" российской пропагандой и похвасталось роликом с актерами, рассказывающими о преступлениях защитников Мариуполя.
Текст возмутительного заявления российского посольства / Скриншот 24 канала
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Призвать к повешению могут только дикари или террористы, – Ермак
На циничное заявление посольства отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он в очередной раз призвал признать россию государством, спонсирующим терроризм.
Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешенье просто так – могут только дикари и террористы.
– подчеркнул чиновник.
Что этому предшествовало
- 29 июля российское минобороны заявило о гибели 40 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя с "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.
- россияне нагло соврали, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию отрицали в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.
- В действительности враг обстрелял пленных прицельным огнем артиллерии. Среди вероятных причин такого зверства есть желание скрыть следы издевательств над военнопленными.
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