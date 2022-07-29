У місцевій військовій частині вибило вікна

Місцеві жителі у телеграм канали уже опублікували фото та відео, де видно клуби диму. Очевидці повідомляють про звуки вибухів. Раніше "бавовну" підвезли на залізницю у брянській області.

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"Климове. Повідомляється, що у військовій частині вибило вікна!", – бідкаються росіяни.

"Жителі Климового сьогодні прокинулися від звуків бавовни", – пишуть місцеві телеграм-канали.

Також у місцевих пабліках уже написали про нібито обстріл ЗСУ прикордонних районів Брянської області.

Климове – снаряди впали біля військової частини. Друге – село Курковичі (знаходиться у Стародубському районі). Третя – Клинці,

– йдеться у повідомленні.

росіяни пишуть, що було не менше 10 "прильотів".

Офіційно влада традиційно не прокоментувала ні звуки вибухів, ні "прильоти".

До слова, карма спрацьовує з росіянами майже моментально. Так, нещодавно росія випускає ракети по Харкову зі свого Бєлгорода, але вони не долетіли та розірвались на території їх області. Тому кого як не себе звинувачувати у "бавовні".

Крім того – продовжують палати і військові склади росіян на тимчасово окупованих територіях: дивитись відео