"Бавовна" у росії стала траплятися так часто, що місцевим громадянам країни-окупанта вже варто було б до них звикнути. Тим паче, що вони так палко підтримують війну проти України та тішаться ракетним та артилерійським обстрілам, які окупанти здійснюють просто по мирному населенню.

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"Бавовна" на залізниці у брянській області

Губернатор брянької області сєргєй богомаз повідомив про те, що на перегоні робчик-піщанка під вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Українці вже жартують про те, що партизани "БНР" вимагають свободи свого народу. Вибух розтрощив скло в кабіні машиністів, ті налякалися та одразу почали просити диспетчера знайти якийсь інший шлях доставлення вантажу.

Вибух на залізниці у брянській області: відео

Війна росії з Україною: останні події

На тимчасово окупованій Херсонщині нашим партизанам вдалося ліквідувати зрадника-поліцейського. Таким чином вони не лише додали втрат ворогу, а й передали "привіт" усім, хто вирішив стати на бік окупантів.

Українські воїни продовжують проходити навчання в наших партнерів. У межах нової тренувальної програми частина героїв ЗСУ прибула до Великої Британії.

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