Загалом упродовж декількох наступних місяців тренування пройдуть до 10 тисяч українських героїв. Процес відбуватиметься на території об'єктів, які належать Міністерству оборони Великої Британії.

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Ці тренування дозволять військовим ЗСУ отримати навички, потрібні для боротьби на передовій. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що це новий етап допомоги Україні від його держави.

Воллес також додав, що Велика Британія готова до збільшення кількості учасників тренувань.

Використовуючи досвід британської армії, ми допоможемо Україні відновити її сили та посилити опір, вони захищають суверенітет своєї країни та своє право обирати власне майбутнє,

– наголосив Воллес.

Зауважте! Упродовж 2015 – 2022 років у Великій Британії тренувалися 22 тисячі військових ЗСУ.

США виділяють Україні новий пакет допомоги

У США заявили про виділення нового пакета допомоги для України. Цього разу мовиться про суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли 4 нові системи HIMARS. Наразі вони вже перебувають на шляху до України.

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