В течение нескольких следующих месяцев тренировки пройдут до 10 тысяч украинских героев. Процесс будет проходить на территории объектов, принадлежащих Министерству обороны Великобритании.

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Эти тренировки позволят военным ВСУ получить навыки, необходимые для борьбы на передовой. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что это новый этап помощи Украине от его государства.

Уоллес также добавил, что Великобритания готова к увеличению количества участников тренировок.

Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и усилить сопротивление, они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать собственное будущее,

– подчеркнул Уоллес.

Заметьте! В течение 2015 – 2022 годов в Великобритании тренировались 22 тысячи военных ВСУ.

США выделяют Украине новый пакет помощи

В США заявили о выделении нового пакета помощи для Украины. На этот раз говорится о сумме 400 миллионов долларов. В частности, туда вошли 4 новых системы HIMARS. Сейчас они уже находятся на пути в Украину.

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