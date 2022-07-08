Новенькі HIMARS вже перебувають в дорозі до України. Зауважимо, що окрім цього Україна отримала від США вже 8 таких систем.

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До слова, щоб зробити постачання HIMARS ефективним, США провели навчання серед українських військових, навчивши користуватись ними понад 100 українських захисників.

Довідка. HIMARS M142 – ракетна артилерійська система підвищеної мобільності. Це мобільна РСЗВ з можливістю "стріляй-і-біжи", призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність – 300 кілометрів. Одна HIMARS може нести 6 ракет для залпового вогню або 1 балістичну. Ці системи чудово б'ють у тил окупантів, знищуючи їхні склади та бази.

Вони вже зарекомендували себе у війні Росії з Україною. З РСЗВ HIMARS контрнаступ ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках проходить ефективніше. Українські воїни досі в захваті від HIMARS і періодично оприлюднюють відео з роботою цієї системи.

У Міноборони України побільшає РСЗВ

Окрім США, новенькі РСЗВ для захисту України пообіцяли надати у Британії та Німеччині.

Україна отримала від США 8 систем HIMARs, ще 4 перебувають в дорозі. Велика Британія та Німеччина також пообіцяли надати системи РСЗВ,

– розповів репортер з Пентагону Джек Детч.

США надали Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів доларів

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США надали Україні 7,3 мільярда доларів військової допомоги. Зокрема у пакети військової підтримки входять артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них, протиартилерійські радари та артилерійські снаряди, "Джавеліни", різноманітна протитанкова зброя тощо.

Нагадаємо, на днях Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги для України. Зокрема туди увійшла нова система ППО NASAMS. Ця система може вражати цілі на висоті до 20 кілометрів.

Міністр оборони України Олексій Резніков окремо подякував за це Джо Байдену, зауваживши, що NASAMS збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба України від країни-терористки.

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