Про це ексклюзивно 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він каже, що паритет на полі бою, особливо в артилерійській позиційній війні, ніхто не скасовував.

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За його словами, на кілометр лінії фронту має бути певна кількість гармат певного калібру, і особливо себе зарекомендували системи HIMARS.

Вони дуже активно відпрацьовують по тиловій інфраструктурі ворога – це бази боєкомплектів, штаби тощо. І це створює панічні настрої в російській армії, яка й так деморалізована,

– заявив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що окупанти прийшли на чужу територію, де їх вбивають, хоча вони очікували, що їх будуть зустрічати з квітами.

На думку Подоляка, наші партнери розуміють, що паритет далекобійної зброї та артилерії дозволить нам дуже ефективно деблокувати українські території.

Тому ми очікуємо на те, що ця зброя буде вже поступово заходити в Україну. Насправді ця зброя вже заходить в Україну,

– запевнив він.

За словами радника глави ОП, через знищення складів боєприпасів та втрати російська армія бере паузу.

"Їм треба це все завозити, але вони не вміють працювати логістично. Тому їм зараз потрібно зробити передислокації, поповнити живу силу та техніку. І це добре", – вважає він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути 8 липня о 17:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!

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