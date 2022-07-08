Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он говорит, что паритет на поле боя, особенно в артиллерийской позиционной войне, никто не отменял.

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По его словам, на километр линии фронта должно быть определенное количество орудий определенного калибра, и особенно себя зарекомендовали системы HIMARS.

Они очень активно отрабатывают по тыловой инфраструктуре врага – базы боекомплектов, штабы и т.д. И это создает панические настроения в российской армии, которая и без того деморализована,

– заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что оккупанты пришли на чужую территорию, где их убивают, хотя они ожидали, что их будут встречать с цветами.

По мнению Подоляка, наши партнеры понимают, что паритет дальнобойного оружия и артиллерии позволит нам эффективно деблокировать украинские территории.

Поэтому мы ожидаем, что это оружие будет уже постепенно заходить в Украину. На самом деле это оружие уже заходит в Украину,

– заверил он.

По словам советника главы ОП, из-за уничтожения складов боеприпасов и потерь российская армия берет паузу.

"Им нужно это все завозить, но они не умеют работать логистически. Поэтому им сейчас нужно сделать передислокацию, пополнить живую силу и технику. И это хорошо", – считает он.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть 8 июля в 17:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!

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