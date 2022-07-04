При этом, по его мнению, в этом году война вряд ли закончится. Хотя до конца года активные боевые действия должны снизиться. Но Буданов отметил, что это еще не будет концом.

К теме Враг форсировал Северский Донец: теперь закрепляется у Лисичанска и Белогоровки

Когда и как закончится война в Украине

Кирилл Буданов сказал, что войну можно будет считать оконченной тогда, когда Украина выйдет на свои границы по состоянию на 1991 год.

Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия сделала,

– заявил он.

Начальник ГУР убежден, что это произойдет уже в следующем году.

Какая сейчас ситуация на фронте: самые горячие точки

3 июля ВСУ отошли из Лисичанска. Это было необходимое решение, чтобы сохранить жизнь украинских защитников и защитниц, ведь на захват этого населенного пункта враг бросил все возможное оружие и технику. Россияне преобладали в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и живой силе.

В настоящее время российская армия использует все возможное оружие, чтобы полностью захватить Луганскую область, в частности, враг форсировал реку Северский Донец и закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

Также российские захватчики пытаются вытеснить украинские Силы обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

Заметим, что оккупанты пытаются наступать на многих других направлениях, однако не имеют успеха из-за безумного сопротивления ВСУ. Тем временем, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешно поливать огнем вражеские склады боеприпасов, техники и личный состав оккупантов.

К теме – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 июля: смотрите видео